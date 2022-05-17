Психолог рассказал, как женщины могут повысить самооценку

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Многие женщины, недовольные своей жизнью, склонны обвинять в этом судьбу и случайности. Однако на деле причиной неудач чаще всего является заниженная самооценка. Об этом рассказал социальный психолог Александр Шахов.

Он отметил, что от того, как женщина сама оценивает себя, зависит и оценка окружающих.

— Если ваша жизнь состоит только из грязной посуды и опостылевшей работы, никто кроме вас не сможет этого изменить. Хотите королевский дворец, принца и Эйфелеву башню за окном, перестаньте считать себя Золушкой, — отметил он в комментарии РИАМО.

Он отметил, что уверенная в себе женщина имеет позитивный настрой, она не завидует и не обижается, четко осознает свои эмоциональные потребности.

Высокая самооценка помогает женщинам бороться с манипуляторами. Они не переживают из-за ошибок, а извлекают из них пользу.

Он подчеркнул, что помощь в повышении самооценки можно найти в терапии с психологом, посещении онлайн-курсов, чтении книг по данной теме, а также общении с людьми, которые уже достигли поставленных ими целей.

Как жить в условиях, когда реальные контакты с окружающими становятся настоящим испытанием, подробнее рассказал специалист Московской службы психологической помощи Константин Жердев.