Захарова заявила, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО развязывает России руки

Фото: МИД РФ

Соединенные Штаты, которые заставляют Швецию и Финляндию вступить в Североатлантический альянс, развязывают России руки. Такое мнение во вторник, 17 мая, выразила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

— То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки, — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире программы «Соловьев Live».

До этого председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия усилит свое военное присутствие на границе с Финляндией, если Хельсинки примет решение о вступлении в альянс и если на территории Финляндии разместятся ударные вооружения НАТО.

В минувшее воскресенье, 15 мая, власти Финляндии приняли официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс. Отмечается, что заявка будет подана скандинавской страной после того, как пройдут консультации кабинета министров с парламентом. Эти встречи запланированы на понедельник, 16 мая. Голосование о вступлении в блок должно состояться на следующий день, 17 мая.