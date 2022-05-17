Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Захарова заявила, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО развязывает России руки

Полина Долганова
В мире
Захарова заявила, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО развязывает России руки
Фото: МИД РФ

Соединенные Штаты, которые заставляют Швецию и Финляндию вступить в Североатлантический альянс, развязывают России руки. Такое мнение во вторник, 17 мая, выразила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

— То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки, — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире программы «Соловьев Live».

До этого председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия усилит свое военное присутствие на границе с Финляндией, если Хельсинки примет решение о вступлении в альянс и если на территории Финляндии разместятся ударные вооружения НАТО.

В минувшее воскресенье, 15 мая, власти Финляндии приняли официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс. Отмечается, что заявка будет подана скандинавской страной после того, как пройдут консультации кабинета министров с парламентом. Эти встречи запланированы на понедельник, 16 мая. Голосование о вступлении в блок должно состояться на следующий день, 17 мая.

Финляндия Швеция Мария Захарова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евроненавидение подсчитало голоса

Герман Клименко
Герман Клименко

Чипы под санкциями: что происходит с российской микроэлектроникой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантомные боли не покидают поуехавших

Драгана Трифкович
Драгана Трифкович

Расцвет нацизма — закат Европы

Все мнения
О проекте