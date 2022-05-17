Пульмонолог оценил опасность смога от лесных пожаров
Доцент кафедры госпитальной терапии МГМУ имени Сеченова, пульмонолог Александр Пальман оценил опасность смога от лесных пожаров.
По словам эксперта, при оценке вреда нужно учитывать, как сильно задымлен воздух и какова концентрация веществ, которые выделяются при горении.
Потому что утверждение «пахнет дымом» едва ли говорит о какой-либо опасности. Другое дело, если совсем рядом бушует пожар и в воздухе высокая концентрация различных веществ, которые выделяются при горении. Также важна продолжительность — как долго человек дышит дымом. Если лесные пожары в регионе продолжаются на протяжении нескольких недель, то стоит на время сменить место проживания.
— В целом последствия пожара могут дать тяжелейшее токсическое поражение, в том числе дыхательной системе, — отметил эксперт в комментарии «Царьграду».
Самый простой способ защиты от смога — это маски с достаточно высокой степенью защиты, снабженные специальным защитным клапаном.
За минувшие сутки лесопожарные службы России ликвидировали 84 природных пожара на площади 13,1 тысячи гектаров. Об этом заявили в Авиалесоохране. Кроме того, МЧС России направило всех сотрудников Госпожнадзора на проверки и профилактические обследования населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров, передает RT.
25 января Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания по статье Уголовного кодекса РФ в части уничтожения или повреждения лесов.