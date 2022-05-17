Пульмонолог оценил опасность смога от лесных пожаров

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Доцент кафедры госпитальной терапии МГМУ имени Сеченова, пульмонолог Александр Пальман оценил опасность смога от лесных пожаров.

По словам эксперта, при оценке вреда нужно учитывать, как сильно задымлен воздух и какова концентрация веществ, которые выделяются при горении.

Потому что утверждение «пахнет дымом» едва ли говорит о какой-либо опасности. Другое дело, если совсем рядом бушует пожар и в воздухе высокая концентрация различных веществ, которые выделяются при горении. Также важна продолжительность — как долго человек дышит дымом. Если лесные пожары в регионе продолжаются на протяжении нескольких недель, то стоит на время сменить место проживания.

— В целом последствия пожара могут дать тяжелейшее токсическое поражение, в том числе дыхательной системе, — отметил эксперт в комментарии «Царьграду».

Самый простой способ защиты от смога — это маски с достаточно высокой степенью защиты, снабженные специальным защитным клапаном.

За минувшие сутки лесопожарные службы России ликвидировали 84 природных пожара на площади 13,1 тысячи гектаров. Об этом заявили в Авиалесоохране. Кроме того, МЧС России направило всех сотрудников Госпожнадзора на проверки и профилактические обследования населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров, передает RT.

25 января Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания по статье Уголовного кодекса РФ в части уничтожения или повреждения лесов.