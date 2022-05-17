Песков опроверг новость о скором визите Путина в Турцию

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визита российского лидера Владимира Путина в Турцию в ближайшие недели не планируется. Об этом он сказал во вторник, 17 мая.

До этого газета Yeni Şafak сообщила, что глава Турции Тайип Эрдоган якобы пригласил российского коллегу на деловую встречу в Анкару.

Также сообщалось, что в составе российской делегации в Турцию приедет вице-премьер РФ Александр Новак.

Предполагалось, что в ходе встречи стороны могут рассмотреть вопрос транспортировки товаров, передает ТАСС.

26 апреля президент России Владимир Путин по телефону обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Украине. Главы государств, в частности, затронули ситуацию в Мариуполе. Путин заявил Эрдогану, что город полностью освобожден от вражеских подразделений, а боевых действий там уже не ведется.

До этого Эрдоган во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил готовность оказать всю возможную помощь в ходе переговоров между Киевом и Москвой. Кроме того, он заявил, что Турция в целом положительно рассматривает вопрос готовности стать гарантом безопасности для Украины.