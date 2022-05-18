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Интерактивная выставка о комиксах и играх откроется на ВДНХ

Георгий Соланович
Город
Интерактивная выставка о комиксах и играх откроется на ВДНХ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Центральная аллея Карта всех событий

В павильоне «Космос» на ВДНХ с 18 мая начнет работать интерактивная выставка о комиксах и играх «Фанерон. Город мечты». Об этом сообщили в пресс-службе торгово-выставочного центра.

Выставка будет разделена на два пространства — постоянную экспозицию с футуристическими инсталляциями и лабораторию, где пройдут воркшопы, мастер-классы, лекции и встречи с экспертами индустрии.

— На выставке можно посетить интерактивное пространство, где будут представлены развлекающие и обучающие инсталляции, с которыми гости смогут взаимодействовать. Например, «Дерево памяти» со световыми и визуальными импульсами, которые оживают при касании, рассказывая историю «Фанерона». Или «Гиперзеркало 2.0», которое позволяет перенестись в комикс и стать его главным героем. А также «Карту города» — масштабную инсталляцию, которая будет раскрывать тайну создания «Фанерона», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, посетители интерактивной выставки смогут устроить турнир по аркадным играм и воспользоваться VR-технологиями.

До этого сообщалось, что в первые недели весенне-летнего сезона ВДНХ посетили более миллиона человек. Наибольшей популярностью у гостей выставки пользовались объекты «Музейного города» и познавательные площадки.

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