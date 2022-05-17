Капитальный ремонт 129 зданий пройдет в ЗАО до конца года

Фото: пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, Филёвский бульвар, 7к1 Карта всех событий

В этом году в Западном административном округе приведут в порядок 129 зданий. Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом во вторник, 17 мая, рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

В рамках капремонта самым высоким зданием стал дом на Филевском бульваре — 22 этажа. Самое старое строение расположилось в районе Дорогомилово. Оно было построено по индивидуальному проекту в 1956 году.

Самая большая площадь фасада у 16-этажного здания с шестью подъездами на Можайском шоссе. Здесь специалистам предстоит привести в порядок более 19,6 тысячи квадратных метров. Наименьшая площадь у дома 3б на Спортивной улице — 584 квадратных метра.

Всего в программу капремонта вошло более 1,7 тысячи домов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в Северном административном округе столицы до конца этого года приведут в порядок 201 здание. Работы будут проводиться в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.