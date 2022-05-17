Женщина организовала нелегальные поставки древесины стоимостью свыше ста миллионов рублей

Военный следственный отдел Следственного комитета России по Одинцовскому гарнизону установил, что капитан Александров реализовал преступную схему хищения древесины / Фото: pixabay.com

В Красноярском крае перед судом предстанет обвиняемая в контрабанде пиломатериалов на сумму свыше ста миллионов рублей. Об этом во вторник, 17 мая, сообщила сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, что с 2019 по 2021 год женщина, занимавшая должность директора ООО, подала в центры электронного декларирования документы на пиломатериалы. В документах было указан, что она отправила через границу пять тысяч кубометров пиломатериалов из сосны и три тысячи кубометров березы.

Общая сумма отправленного превышала сто миллионов рублей.

Во время проверки договоров выяснилось, что все они являются поддельными. Изготовители указали компании, которые на самом деле не занимались заготовкой, транспортировкой или куплей-продажей лесоматериалов.

В действительности обвиняемая приобрела лесоматериалы у физических лиц. Однако такая деятельность нарушает закон, поскольку эти заготовки не могут использоваться в коммерческих целях.

По данному факту Красноярская таможня возбудила уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере».

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ирбейский районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу.

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