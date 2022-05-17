Более 10 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В ночь с 16 на 17 мая в Москве выпало более 10 процентов месячной доли осадков, сообщает центр погоды «Фобос» во вторник, 17 мая.

— В Москве, на метеостанции ВДНХ, в осадкомеры метеорологов попало 7 миллиметров небесной влаги. А всего с начала последнего весеннего месяца в копилке осадков столицы уже почти половина от положенного за май: 24 миллиметра или 47 процентов, — говорится в сообщении.

При этом в Подмосковье за ночь выпало 13 миллиметров осадков — около четверти от месячной нормы.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение 17 мая дожди будут постепенно ослабевать, а ближе к вечеру и вовсе прекратятся. В среду в Москве погода будет преимущественно сухой и чуть более теплой, а вот в четверг столичный регион вновь ожидает новое «холодное вторжение».

16 мая москвичей и гостей столицы попросили проявить осторожность из-за сильного ветра и дождя. Синоптики предвещают в столице сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и кратковременные дожди. Рекомендуется быть максимально внимательными на улице и держаться подальше от высоких насаждений.