Минобороны РФ показало кадры пленных с «Азовстали»

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Министерство обороны Российской Федерации показало видео сдачи в плен украинских военных, которые вышли с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Кадры были обнародованы во вторник, 17 мая.

На видео можно рассмотреть, как боевики выходят с территории предприятия. Также на кадрах видно, как раненых выносят на носилках и как военные из состава ВС РФ тщательно досматривают сложивших оружие боевиков, передает РИА Новости.

В штабе территориальной обороны ДНР заявили, что за последнее время с комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли 256 боевиков, которые сдались в плен. Об этом стало известно во вторник, 17 мая. Уточняется, что 51 пленный из общего количества сдавшихся украинских солдат ранен.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что угрозы мирному населению нет.