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Фестиваль «PSYFEST: весеннее обострение» пройдет в Москве с 20 по 22 мая

Александр Афонин
Город
Фестиваль «PSYFEST: весеннее обострение» пройдет в Москве с 20 по 22 мая
Фото: Пресс-служба Госдумы
Россия, Москва, 1-й Боткинский проезд, 7с1 Карта всех событий

С 20 по 22 мая в столице пройдет фестиваль «PSYFEST: весеннее обострение». Мероприятие состоится на площадке креативного пространства «Благосфера». Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

— В эти выходные в Москве пройдет традиционный фестиваль психопросвещения PSYFEST. Успешный опыт проведения прошлых фестивалей показывает, что все больше жителей нашего города интересуются вопросами психического здоровья, своего и своих близких, — говорится в сообщении.

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк отметил, что фестиваль пройдет в свободном формате. Для участия не нужно оформлять медицинские документы.

В рамках мероприятия врачи и психологи проведут психопросветительские семинары на самые актуальные темы. Гости смогут пройти бесплатные и анонимные консультации, передает агентство городских новостей «Москва».

13 мая заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что 21 мая в Москве пройдет познавательная акция «Ночь в музее». В рамках события подготовлено более 230 мероприятий.

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