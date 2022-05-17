Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат МГД Гусева: Столичная система госзакупок устойчива к факторам внешнего давления

Георгий Соланович
Город
Депутат МГД Гусева: Столичная система госзакупок устойчива к факторам внешнего давления
Фото: duma.mos.ru

Система госзакупок Москвы устойчива к факторам внешнего давления, заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева во вторник, 17 мая.

— Сегодня Москва сохраняет позиции города с самой прозрачной и эффективной системой госзакупок. Внедренные инструменты позволяют обеспечить жителей города и московские организации лучшими товарами и услугами по выгодной цене. Москва является новаторским регионом в плане применения форм долгосрочных контрактов, например, таких как контракты жизненного цикла, офсетные контракты, которые помогают обеспечить потребности города на длительный срок, — подчеркнула депутат.

По ее словам, стабильность поставок является важнейшим фактором в определении поставщика. В том числе для этого в столице работает процедура экспертизы начальной и максимальной цены контракта, определяющая оптимальную стоимость договора по соотношению цены и качества.

Гусева отметила, что чуткий подход к долгосрочным контрактам позволяет городу не просто экономить средства (15 миллиардов рублей в первом квартале 2022 года), но и в целом повышать уровень конкурсной документации, что сказывается на жизнеспособности всей системы, бесперебойная работа которой в нынешних условиях крайне необходима для столицы, передает агентство городских новостей «Москва».

Промышленность Москвы сегодня переживает непростые времена. Из-за европейских санкций нарушены логистические цепочки, заводам нужно искать новых поставщиков, адаптироваться к реалиям и переориентировать свои производства. Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказал, какую поддержку оказывает правительство и какие перспективы есть у этой отрасли.

Экономика Мосгордума Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евроненавидение подсчитало голоса

Герман Клименко
Герман Клименко

Чипы под санкциями: что происходит с российской микроэлектроникой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантомные боли не покидают поуехавших

Драгана Трифкович
Драгана Трифкович

Расцвет нацизма — закат Европы

Все мнения
О проекте