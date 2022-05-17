Депутат МГД Гусева: Столичная система госзакупок устойчива к факторам внешнего давления

Фото: duma.mos.ru

Система госзакупок Москвы устойчива к факторам внешнего давления, заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева во вторник, 17 мая.

— Сегодня Москва сохраняет позиции города с самой прозрачной и эффективной системой госзакупок. Внедренные инструменты позволяют обеспечить жителей города и московские организации лучшими товарами и услугами по выгодной цене. Москва является новаторским регионом в плане применения форм долгосрочных контрактов, например, таких как контракты жизненного цикла, офсетные контракты, которые помогают обеспечить потребности города на длительный срок, — подчеркнула депутат.

По ее словам, стабильность поставок является важнейшим фактором в определении поставщика. В том числе для этого в столице работает процедура экспертизы начальной и максимальной цены контракта, определяющая оптимальную стоимость договора по соотношению цены и качества.

Гусева отметила, что чуткий подход к долгосрочным контрактам позволяет городу не просто экономить средства (15 миллиардов рублей в первом квартале 2022 года), но и в целом повышать уровень конкурсной документации, что сказывается на жизнеспособности всей системы, бесперебойная работа которой в нынешних условиях крайне необходима для столицы, передает агентство городских новостей «Москва».

Промышленность Москвы сегодня переживает непростые времена. Из-за европейских санкций нарушены логистические цепочки, заводам нужно искать новых поставщиков, адаптироваться к реалиям и переориентировать свои производства. Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказал, какую поддержку оказывает правительство и какие перспективы есть у этой отрасли.