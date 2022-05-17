Путин: Власти будут делать все работы российских энергокомпаний

Фото: Администрация президента РФ

Российские власти будут делать все для работы отечественных энергокомпаний в изменившихся условиях. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во вторник, 17 мая.

— Государство, как и раньше, уважаемые коллеги, будет делать все, что от нас зависит, чтобы создать условия для изменений бизнес-моделей компаний — совершенствовать логистические возможности, обеспечивать систему расчетов в национальных валютах, — заявил глава государства.

По словам президента, государство повысит доступность кредитных ресурсов и страховых услуг для нефтяных компаний. Также особое внимание будет уделяться стимулированию проектов, которые будут связаны с глубокой переработкой сырья и развитием отечественных технологий, передает слова президента РИА Новости.

Некоторые западные страны и их компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.