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Приветствует матом: в Красноярске проверяют факт жестокого обращения с детьми в частном детсаду

Елена Самойлова
Происшествия
Приветствует матом: в Красноярске проверяют факт жестокого обращения с детьми в частном детсаду
Фото: depositphotos

Прокуратура организовала проверку из-за публикаций о жестоком обращении с детьми в частном детском саду. Об этом во вторник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

По данным ведомства, в одном из частных детских садов города воспитатель била детей. Женщина не только шлепала воспитанников, но и наносила побои различными предметами, оскорбляла и нецензурные выражалась в их присутствии.

— Прокуратура проверит соблюдение законодательства об образовании, а также установит причины и условия, способствовавшие совершению противоправного деяния. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — отмечается на сайте надзорного ведомства.

По данным СМИ, освещение данной ситуации началось после того, как коллега жестокой воспитательницы выложила в интернет видео ее действий. Она же и показала его руководству.

Видео: Telegram / 360

— Официальный ответ от воспитателя, который занимался рукоприкладством: «Я устала», — цитирует Telegram-канал «360» маму одного из детсадовцев.

Она также заявила, что ее ребенка воспитательница ударила ложкой в лоб, а других детей могла и обматерить, и закрыть в шкафу.

Накануне, 16 мая, сообщалось, что связанные дети смогли сбежать от пьяного вора, уснувшего в квартире в Москве.

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