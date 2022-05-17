Приветствует матом: в Красноярске проверяют факт жестокого обращения с детьми в частном детсаду
Прокуратура организовала проверку из-за публикаций о жестоком обращении с детьми в частном детском саду. Об этом во вторник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.
По данным ведомства, в одном из частных детских садов города воспитатель била детей. Женщина не только шлепала воспитанников, но и наносила побои различными предметами, оскорбляла и нецензурные выражалась в их присутствии.
— Прокуратура проверит соблюдение законодательства об образовании, а также установит причины и условия, способствовавшие совершению противоправного деяния. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — отмечается на сайте надзорного ведомства.
По данным СМИ, освещение данной ситуации началось после того, как коллега жестокой воспитательницы выложила в интернет видео ее действий. Она же и показала его руководству.
— Официальный ответ от воспитателя, который занимался рукоприкладством: «Я устала», — цитирует Telegram-канал «360» маму одного из детсадовцев.
Она также заявила, что ее ребенка воспитательница ударила ложкой в лоб, а других детей могла и обматерить, и закрыть в шкафу.
Накануне, 16 мая, сообщалось, что связанные дети смогли сбежать от пьяного вора, уснувшего в квартире в Москве.