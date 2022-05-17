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Хуснуллин: Россия отремонтирует дороги и мосты в Херсонской области

Лейла Алиева

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Хуснуллин: Россия отремонтирует дороги и мосты в Херсонской области
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия займется восстановлением и ремонтом дорог и мостов в Херсонской области. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— Из того, что мы точно видим, мы будем заниматься восстановлением и ремонтом дорог, мостов. Мы это уже поставили первоочередной задачей, — отметил он.

По словам вице-премьера, деньги на эти проекты уже выделены, пишет ТАСС.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия поддержит решение жителей Херсонской области.

11 мая заместитель главы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область обратится к российским властям с просьбой включить регион в состав Российской Федерации. По его словам, город Херсон является Россией. Кроме того на территории области не будет создаваться народная республика или же проводиться референдум.

До этого российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины. Отмечается, что позже в городе запустили трансляцию российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.

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