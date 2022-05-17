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Инспекторы ДПС спасли жизнь задыхающемуся ребенку

Елена Самойлова
Происшествия
Инспекторы ДПС спасли жизнь задыхающемуся ребенку
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Бисеровское шоссе Карта всех событий

Сотрудники ДПС помогли ребенку, который проглотил монету и стал задыхаться. Об этом во вторник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, отец пострадавшего мальчика обратился к экипажу ДПС на Бисеровском шоссе в Богородском городском округе. Он попросил отвезти мальчика в больницу, который подавился и начал задыхаться.

Автоинспекторы включили звуковые и световые спецсигналы и доставили ребенка с родителями в городскую больницу. Позже выяснилось, что мальчик проглотил монету.

Также 17 мая сообщалось, что в Красноярске проверяют факт жестокого обращения с детьми в частном детском саду.

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