Индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с 23 февраля

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Долларовый индекс РТС в ходе торговой сессии на Московской бирже рос на 2,28 процента — до 1200,83 пункта — во вторник, 17 мая. В последний раз индекс РТС находился выше 1200 пунктов 23 февраля 2022 года.

К 18:39 индекс РТС рос на 2,26 процента и находился на уровне 1 200,61 пункта. В то же время индекс Мосбиржи прибавлял 2,5 процента и рос до 2 423,75 пункта. Это следует из данных сайта Мосбиржи.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия обладает необходимыми ресурсами, поэтому дефолта в стране не предвидится. Тем не менее аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен. Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал «ВМ», что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа центра аналитики и экспертизы ПАО «Промсвязьбанк» Егор Жильников предложил россиянам вкладывать деньги в юань вместо доллара. Для этого, по его словам, есть множество причин. Эксперт отметил, что торговая активность в юанях за последнее время кратно увеличилась, и этот тренд будет продолжаться.