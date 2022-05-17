Москвичам покажут фильм-трагикомедию «Старики-разбойники» в онлайн-кинотеатре Музея Победы

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В среду, 18 мая, в онлайн-кинотеатре Музея Победы состоится специальный показ, в ходе которого пользователи смогут бесплатно посмотреть советский художественный фильм-трагикомедию «Старики-разбойники». Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в пресс-службе музея.

— Полнометражная работа режиссера Эльдара Рязанова вышла на экраны в 1971 году. Картина рассказывает историю следователя Николая Сергеевича Мячикова, которого хотят уволить на пенсию, мотивируя это тем, что за последние два месяца он не раскрыл ни одного преступления. Николай Сергеевич отказывается уходить, чувствуя в себе ещё достаточно сил для хорошей работы. Вместе со своим старинным другом, инженером Воробьевым, Мячиков решает организовать преступление, раскрыв которое главный герой сможет доказать свою необходимость и незаменимость. И двое друзей отправляются совершать «преступление века» — красть картину из музея, — говорится в сообщении.

Картина будет доступна на сайте онлайн-кинотеатра музея.

Напомним, что онлайн-кинотеатр «Поклонка» Музея Победы в мае продемонстрирует программу бесплатных показов. Пользователи смогут увидеть 14 художественных и документальных отечественных фильмов.

Также стало известно об открытии выставки «Век пионерии» в Музее Победы, она приурочена к 100-летию со дня основания данной организации.