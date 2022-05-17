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Мужчина залез на монумент на Тишинской площади

Араз Салехов
Происшествия
Мужчина залез на монумент на Тишинской площади
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Тишинская площадь Карта всех событий

Спасательная операция, в которой принимали участие столичные пожарные, спасатели, полицейские, психологи и сотрудники скорой помощи, прошла на Тишинской площади в Москве. Об этом вечером во вторник, 17 мая, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах города.

По его словам, мужчина забрался на монумент «Дружба навеки» в центре столицы. На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы.

Видео опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

Видео: Telegram-канал «Новости Москвы»

Сотрудники МЧС дополнительно вызвали психологов Центра экстренной психологической помощи. Им удалось убедить мужчину спуститься.

— Стела пустотелая, внутри есть лестница, — уточнил собеседник «ВМ».

В марте мужчину сняли с крыши на востоке Москвы. Соседи увидели человека, бегавшего по крыше дома на Щелковском шоссе, и вызвали спасателей. Убедить москвича спуститься с надстройки удалось лишь спустя три часа переговоров.

Помимо этого, сотрудники Росгвардии предотвратили попытку суицида 32-летней женщины в столичном районе Ясенево. Как сообщили в ведомстве, сотрудникам Росгвардии поступило сообщение, что в одном из домов девушка грозит покончить с собой. Когда росгвардейцы прибыли на место, там уже находились медики и службы спасения.

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