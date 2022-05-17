В США заявили о создании диалога путем вооружения Украины и давления на РФ

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США хотят создать условия для проведения российско-украинских переговоров за счет предоставления вооружений Киеву и и одновременного давления на Москву. Об этом во вторник, 17 мая, на брифинге сообщил официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс.

— Сейчас мы действуем по двум направлениям. Во-первых, поддерживаем и укрепляем позиции наших партнеров в Киеве. Во-вторых, одновременно принимаем меры с целью создания издержек, о которых мы предупреждали Кремль с конца прошлого года. Действуя таким образом, мы надеемся создать условия, при которых могут вестись добросовестный диалог, дипломатический процесс, — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что главной задачей Америки является поддержка Украины любым приемлемым способом для того, чтобы укрепить их переговорческие позиции, передает ТАСС.

11 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил неэффективность переговоров России и Украины. По его словам, без посредников переговоры идут весьма вяло и нерезультативно. Также чиновник высоко оценил усилия Турции по созданию необходимых условий для встречи в Стамбуле.