Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В США заявили о создании диалога путем вооружения Украины и давления на РФ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США заявили о создании диалога путем вооружения Украины и давления на РФ
Фото: Unsplash

США хотят создать условия для проведения российско-украинских переговоров за счет предоставления вооружений Киеву и и одновременного давления на Москву. Об этом во вторник, 17 мая, на брифинге сообщил официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс.

— Сейчас мы действуем по двум направлениям. Во-первых, поддерживаем и укрепляем позиции наших партнеров в Киеве. Во-вторых, одновременно принимаем меры с целью создания издержек, о которых мы предупреждали Кремль с конца прошлого года. Действуя таким образом, мы надеемся создать условия, при которых могут вестись добросовестный диалог, дипломатический процесс, — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что главной задачей Америки является поддержка Украины любым приемлемым способом для того, чтобы укрепить их переговорческие позиции, передает ТАСС.

11 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил неэффективность переговоров России и Украины. По его словам, без посредников переговоры идут весьма вяло и нерезультативно. Также чиновник высоко оценил усилия Турции по созданию необходимых условий для встречи в Стамбуле.

Украина Оружие Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евроненавидение подсчитало голоса

Герман Клименко
Герман Клименко

Чипы под санкциями: что происходит с российской микроэлектроникой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантомные боли не покидают поуехавших

Драгана Трифкович
Драгана Трифкович

Расцвет нацизма — закат Европы

Все мнения
О проекте