Три человека пострадали в ДТП при столкновении двух машин на востоке Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В аварии с участием двух автомобилей на востоке Москвы пострадали три человека. Об этом сообщил во вторник, 17 мая, «Вечерней Москве» источник в экстренных службах города.

Уточняется, что ДТП случилось на пересечении Суздальской и Городецкой улиц.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные городские службы.

17 мая сообщалось, что в аварии с участием легковой машины на юге Москвы погиб один человек, трое пострадали. ДТП случилось в районе 1-го Кожуховского проезда, около дома № 15.