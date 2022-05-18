Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали два рейса. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса и три отменены. А в аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и девять отменены.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 19 мая. Ограничения распространяются на аэропорты в Анапе, Курске, Липецке, Белгороде и других российских городах.
Адвокат Елена Пономарева в беседе с «ВМ» рассказала, как вернуть деньги за авиабилеты. По ее словам, возможность возврата финансовых средств зависит от того, по какой причине пассажир отказывается от услуги, а также от типа авиабилета.