Канада запретила въезд в страну для Путина и еще тысячи россиян

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Канадские власти из-за событий на Украине запретили въезд для примерно одной тысячи попавших под санкции российских граждан, включая президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил во вторник, 17 мая, министр общественной безопасности североамериканской страны Марко Мендичино.

В сенат Канады внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает запрет на въезд в страну для российского лидера, членов правительства и военного командования России, а также ряда других лиц. Согласно нынешнему законодательству, канадское правительство не может ввести данный запрет, из-за чего в парламент внесли инициативу, после одобрения которой будут внесены поправки в так называемый «Закон об иммиграции и защите беженцев».

— Канада поддерживает Украину перед лицом жестокого нападения правительства Путина, и мы намерены призвать Россию к ответу за ее преступления. Вот почему мы только что объявили о запрете на въезд для примерно тысячи россиян, включая Путина и членов его окружения, — написал канадский министр в соцсети Twitter.

Он отметил, что данные лица уже являются фигурантами санкционных списков. Мендичино подчеркнул, что Канада продолжит поддерживать Украину, передает РИА Новости.

9 мая стало известно, что Канада ввела санкции против 40 российских физических лиц. Отмечается, что ограничительные меры коснутся бизнесменов и лиц, связанных с российским оборонным сектором, а также пяти организаций, которые оказывают российским военным поддержку.