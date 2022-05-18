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Названы топ-5 знаков зодиака, которые попадают в токсичные отношения

Юлия Курганова
Общество
Названы топ-5 знаков зодиака, которые попадают в токсичные отношения
Фото: Pexels

Почти каждый может найти в своем окружении знакомого или знакомую, которые постоянно попадают в токсичные отношения. Астропсихологи заметили закономерность: такие люди, как правило, являются представителями определенных знаков зодиака и сами обладают непростым характером.

Овны всегда стремятся к независимости. Они предпочитают доминировать в отношениях, хотят стать опорой для любимого и готовы взвалить на себя все главные обязанности в семье. Часто это оборачивается для них тем, что партнер привыкает к такому порядку вещей и беззастенчиво пользуется им, постепенно переставая видеть в Овне полноценную личность, что в результате разрушает отношения.

Раки, как правило, склонные к пессимизму, очень эмоциональные люди, отчаянно нуждающиеся в любви и постоянной поддержке. Эти черты характера и играют с ними злую шутку. Раки часто путают настоящую любовь с симпатией и привязанностью, а затем страдают от этого. Они обрушивают на партнера всю свою заботу и ласку, ожидая взамен безграничную любовь и поддержку, и их аппетиты со временем только растут. Чтобы привлечь внимание возлюбленного и вызвать жалость, Раки драматизируют все и вся. В конце концов партнер не выдерживает этого негатива и разрывает отношения.

В токсичные отношения Весы попадают из-за собственной наивности и неистребимой веры в лучшее. Представители данного знака зодиака стремятся найти положительные черты даже в самых непорядочных людях. Они пытаются привить такому партнеру хорошие манеры и убедить себя и окружающих, что встречаются с замечательным человеком. Но такой самообман в итоге оборачивается травмой для самих Весов, когда они наконец осознают истину.

Козероги стараются казаться сильными и независимыми, но на самом деле они ранимы и беззащитны. Неслучайно многие из них предпочитают одиночество — ведь любовь травмирует их. Часто, будучи не в состоянии бороться со своими чувствами, Козероги влюбляются в совершенно неподходящих людей и остаются с ними, надеясь на лучшее. Невзирая на трудности в отношениях, они продолжают бороться за счастье, пока не поймут тщетность своих стараний.

Рыбы отличаются патологической способностью привлекать разного рода манипуляторов, которые надолго завладевают их сознанием и заставляют страдать. Выбраться из-под влияния опытного кукловода самостоятельно Рыбы не в состоянии, для этого им нужна поддержка друзей и родных, передает Пятый канал.

Астрологи обозначили пары несовместимых друг с другом знаков зодиака, представителей которых тянет друг к другу. По их мнению, в таких парах романтика быстро уступает место реалиям и, увы, оборачивается крахом отношений.

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