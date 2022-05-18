Синоптики пообещали улучшение погоды в Москве 18 мая

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В среду, 18 мая, столичный регион будет находиться в восточной периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 12–14 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 9–14 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в Москве и Подмосковье улучшится, метеорологические параметры будут колебаться в пределах климатической нормы, кислородный режим благоприятный.

Для большинства метеочувствительных людей такие погодные условия индифферентны. Природа пробуждается, чаще светит солнце, цветут растения, что повышает риск обострений аллергических реакций. Необходимо по совету врача профилактическое лечение, при себе желательно иметь средства первой помощи.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, когда закончатся дожди и стоит ли ждать жары в мае.