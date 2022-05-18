Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптики пообещали улучшение погоды в Москве 18 мая

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали улучшение погоды в Москве 18 мая
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В среду, 18 мая, столичный регион будет находиться в восточной периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 12–14 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 9–14 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в Москве и Подмосковье улучшится, метеорологические параметры будут колебаться в пределах климатической нормы, кислородный режим благоприятный.

Для большинства метеочувствительных людей такие погодные условия индифферентны. Природа пробуждается, чаще светит солнце, цветут растения, что повышает риск обострений аллергических реакций. Необходимо по совету врача профилактическое лечение, при себе желательно иметь средства первой помощи.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, когда закончатся дожди и стоит ли ждать жары в мае.

синоптики Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евроненавидение подсчитало голоса

Герман Клименко
Герман Клименко

Чипы под санкциями: что происходит с российской микроэлектроникой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантомные боли не покидают поуехавших

Драгана Трифкович
Драгана Трифкович

Расцвет нацизма — закат Европы

Все мнения
О проекте