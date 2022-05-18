WP: Вопрос размещения дополнительных контингентов в Европе вызвал разногласия в НАТО

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Размещение дополнительного военного контингента в Восточной Европе вызвало разногласия в Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом пишет газета The Washington Post.

В материале говорится, что некоторые государства альянса не поддерживают желание Польши и стран Прибалтики увеличить американский и британский военный контингент на своей территории.

По данным газеты, некоторые страны полагают, что присутствие НАТО в Восточной Европе сделает содержание альянса более дорогим и «отвернет» его от таких угроз, как терроризм и нелегальная миграция.

— Эти темы больше волнуют страны, такие как Испания и Италия, находящиеся далеко от России, но рядом с Северной Африкой, — говорится в статье.

В публикации также сообщается, что члены НАТО, находящиеся в Восточной Европе, предлагают альянсу отказаться от акта о взаимных отношений с Россией, который был подписан в 1997 году, передает ТАСС.

Недавно обозреватель газеты Hill Харлан Ульман выразил мнение, что западная сторона допустила ошибку и упустила из виду главный посыл речи президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году. По его мнению, еще 15 лет назад глава РФ призывал всех к многополярному миру. Он добавил, что Путину показалась неуважительной реакция лидеров западных стран на его слова. Автор публикации предположил, что это стало одной из причин растущего негодования российского лидера.