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В МИД назвали слова Зеленского о сдаче в плен украинских военных на «Азовстали» враньем

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В МИД назвали слова Зеленского о сдаче в плен украинских военных на «Азовстали» враньем
Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что оценки президента Украины Владимира Зеленского о сдаче в плен украинских военных с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе являются пропагандой и враньем. Об этом она сказала в среду, 18 мая.

По ее словам, Киев выдает процесс вывода военных с комбината за свою спасительную операцию, однако инициатива на самом деле была предложена российской стороной.

— Выдавать выход людей, который был предложен Россией на протяжении нескольких недель, за свою спецоперацию гуманитарного характера — это показывает всему миру, как научились врать за последние много лет под руководством, в первую очередь, американских и натовских специалистов, — цитирует представителя МИД РИА Новости.

Накануне в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что за последнее время с комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли 256 боевиков, которые сдались в плен российским солдатам. Об этом стало известно во вторник, 17 мая. Уточняется, что 51 пленный из общего количества сдавшихся украинских солдат ранен.

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