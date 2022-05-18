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Российские женщины чаще мужчин заказывают бытовые услуги

Лейла Алиева
Общество
Российские женщины чаще мужчин заказывают бытовые услуги
Фото: Pexels

Аналитики федеральной службы сервиса Gorserv (резидент «Сколково») проанализировали заказы на бытовые услуги, оказанные населению в восьми федеральных округах РФ за последние два года. Результаты показали, что в России женщины чаще мужчин решают «внутриквартирные» проблемы.

Отмечается, что женщины в среднем по стране в 1,5 раза чаще заказывают услуги мастеров на дому, а в регионах наибольший перевес обнаружился в Сибири и на юге страны: там женщины оформляют 67 процентов и 63 процента заказов соответственно. На Дальнем Востоке наблюдается наименьший разрыв в 12 процентов (56 против 44 процентов).

Самыми популярными услугами в России стали сантехнические и электротехнические. Россияне боятся решать такие проблемы самостоятельно из-за возможных последствий: например, опасаются залить соседей, поэтому вызывают сантехников или электриков два–три раза в год.

По данным сервиса, женщин больше заботят такие услуги, как установка электросчетчиков, моек, отделочные потолочные работы, сборка и ремонт шкафов, столов и полок, работы по сверлению и штраблению.

При этом мужчины в три раза чаще женщин заказывают на дом мастеров, чтобы установить кондиционер, настроить работу умного дома или видеонаблюдение.

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