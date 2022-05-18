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Эксперт рассказал, стоит ли ожидать подъема заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эксперт рассказал, стоит ли ожидать подъема заболеваемости коронавирусом в Петербурге
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии СПбГМУ им. И. П. Павлова, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов рассказал, стоит ли петербуржцам ожидать новую волну коронавирусной инфекции.

Он отметил, что количество заражений в городе существенно снизилось, но в будущем может появиться очередной новый возбудитель, так как «омикрон» эволюционирует, появляются новые варианты.

Эксперт подчеркнул, что необходимо внимательно следить за ситуацией, оценивать, не появится ли более опасный вариант или штамм вируса. Также необходимо продолжать соблюдать профилактические меры, особенно тем, категориям граждан, которые находятся в зоне риска. Пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями нужно соблюдать дистанцию, носить маски в многолюдных местах, передает издание «Невские новости».

Накануне российские медики зарегистрировали 4122 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Nation news. Госпитализация потребовалась 2772 пациентам с подтвержденным COVID-19.

Терапевт Ирина Ярцева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие симптомы и осложнения стали проявляться у переболевших коронавирусом.

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