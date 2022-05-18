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Вице-премьер Борисов заявил, что Россия не будет использовать ядерное оружие первой

Полина Долганова
Общество
Вице-премьер Борисов заявил, что Россия не будет использовать ядерное оружие первой
Фото: Администрация президента РФ

Вице-премьер Юрий Борисов исключил вариант, при котором Россия первая использует ядерное оружие. Об этом он заявил в среду, 18 мая.

По его словам, российская сторона может применить оружие только в качестве ответного удара.

Борисов добавил, что ядерная политика страны может уточняться в зависимости от внешних угроз. Общее руководство политикой осуществляется президентом страны Владимиром Путиным, передает газета «Известия».

Накануне зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия не допустит развязывания третьей мировой войны. По словам Медведева, именно большой арсенал современного сверхмощного оружия России «охлаждает амбиции» стран, которые в любой момент готовы развязать очередной крупномасштабный военный конфликт.

10 мая замглавы МИД РФ Александр Грушко напомнил, что вся информация о принципах и условиях применения ядерного оружия изложена в военной доктрине России. Согласно документу, Россия может применить ядерное оружие в случае поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, которые будут атаковать российские границы и (или) ее союзников, применения противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям России и (или) ее союзников.

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