Андрей Бочкарев отметил рост популярности в Москве онлайн-услуг в сфере строительства

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Госуслугами в сфере строительства в электронном виде с начала года воспользовались более 55 тысяч раз. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Работа по цифровизации строительной отрасли в Москве началась десять лет назад. С каждым годом появляется все больше и больше электронных сервисов, упрощающих жизнь застройщикам. При этом количество госуслуг, оказываемых в электронном виде, неуклонно растет, — сказал он.

По словам заммэра, более 10,2 тысячи заявок поступило в Мосгоргеотрест на контрольно-геодезическую съемку — это наибольшее число обращений.

Вторым по популярности стала Москомархитектура. Туда направили почти 7,4 тысячи запросов на приемку документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений.

Бочкарев отметил, что перевод услуг в онлайн-формат помог уменьшить сроки получения документов и количество необходимых согласований. Также электронный вид поспособствовал снижению административных барьеров.

14 мая Андрей Бочкарев сообщил, что московский урбанистический форум в 2022 году пройдет в выставочном формате. Посетители смогут ознакомиться с градостроительной работой, которая ведется в городе.