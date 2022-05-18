Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев отметил рост популярности в Москве онлайн-услуг в сфере строительства

Александр Афонин
Город
Андрей Бочкарев отметил рост популярности в Москве онлайн-услуг в сфере строительства
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Госуслугами в сфере строительства в электронном виде с начала года воспользовались более 55 тысяч раз. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Работа по цифровизации строительной отрасли в Москве началась десять лет назад. С каждым годом появляется все больше и больше электронных сервисов, упрощающих жизнь застройщикам. При этом количество госуслуг, оказываемых в электронном виде, неуклонно растет, — сказал он.

По словам заммэра, более 10,2 тысячи заявок поступило в Мосгоргеотрест на контрольно-геодезическую съемку — это наибольшее число обращений.

Вторым по популярности стала Москомархитектура. Туда направили почти 7,4 тысячи запросов на приемку документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений.

Бочкарев отметил, что перевод услуг в онлайн-формат помог уменьшить сроки получения документов и количество необходимых согласований. Также электронный вид поспособствовал снижению административных барьеров.

14 мая Андрей Бочкарев сообщил, что московский урбанистический форум в 2022 году пройдет в выставочном формате. Посетители смогут ознакомиться с градостроительной работой, которая ведется в городе.

Госуслуги онлайн-сервис Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте