С 25 мая в Подмосковье начнется летняя оздоровительная кампания

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

С 25 мая в Московской области стартует летняя оздоровительная кампания. Она пройдет без ограничений. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Все лагеря региона будут работать на полную мощность. Всего в регионе будут работать более ста мест отдыха для детей, из них шестьдесят примут ребят уже в первую смену. Всего за летний период в лагеря смогут поехать 100 тысяч детей.

— В конце мая 1300 детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, поедут в первую смену в лагеря на Черноморском побережье, — отметила Каклюгина.

Она также напомнила, что в этом году продолжает действовать программа туристического кешбэка. При оплате картой «Мир» родители смогут вернуть 50 процентов стоимости путевки, но не более двадцати тысяч рублей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого московским школьникам предложили поработать вожатыми. Главное — пройти курсы, где за десять занятий студенты изучают все, что пригодится вожатому, в том числе и лекции по психологии детей.