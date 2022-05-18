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Бизнес-форум молодых предпринимателей пройдет в шести городах России

Ирина Игнатенко
Общество
Бизнес-форум молодых предпринимателей пройдет в шести городах России
Фото: freepik.com

Форум молодых предпринимателей пройдет в шести российских городах в период с 28 мая по 8 июня. В ходе дискуссий эксперты обсудят ключевые аспекты создания и ведения среднего и малого бизнеса, какие инструменты необходимы для развития собственного дела.

Принять участие в бизнес-форуме могут все желающие: молодые предприниматели, только начавшие свое дело, люди, которые интересуются бизнесом. Форум стартует 28 мая в Санкт-Петербурге, затем приедет в Великий Новгород, Тверь, Москву, Казань и завершится 8 июня в Нижнем Новгороде.

Как отмечают организаторы, города были выбраны с точки зрения численности населения, социальной активности и географии транспортной доступности по отношению к Санкт-Петербургу. В дальнейшем география проведения форума может быть расширена, передает издание Nation News.

Петербургский форум предпринимателей — ежегодное событие, которое проводят каждую весну и осень. В нем уже приняли участие более 500 человек.

В Москве начался прием заявок на конкурс Social Tech Challenge 2022, ориентированный на технологии для рынка труда. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 18 мая.

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