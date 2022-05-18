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В Союзе пешеходов поддержали введение прав для владельцев электросамокатов

Ирина Игнатенко
Общество
В Союзе пешеходов поддержали введение прав для владельцев электросамокатов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В России нужно ввести права для владельцев мощных электросамокатов, так как они являются смертельно опасными транспортными средствами. Такое мнение высказал председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов.

Он отметил, что подобное предложение высказывали еще несколько лет назад, когда произошли первые наезды на пешеходов.

— Мощные электросамокаты опасны. Это подтвердило и решение Верховного суда в марте по делу, которое связано с гибелью электросамокатчика. Суд признал, что электросамокат является источником повышенной опасности, — подчеркнул Соколов в комментарии НСН.

По его словам, электросамокаты могут развивать скорость до 20 километров в час.

Он также добавил, что электросамокаты на сегодняшний день не предназначены для российских дорог. По словам Соколова, для этого транспортного средства необходимы отдельные от проезжей части дорожки.

Накануне сообщалось, что сенатор Александр Башкин предложил ввести права для владельцев мощных электросамокатов. Отмечается, что для получения допуска предлагается сдавать хотя бы минимум по управлению и экзамен на знание ПДД.

Транспорт ПДД электросамокаты
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