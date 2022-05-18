Граждане СНГ организовали нарколабораторию в Орехово-Зуеве

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В Московской области двое граждан одной из стран ближнего зарубежья организовали лабораторию по синтезированию наркотиков. Об этом в среду, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, лаборатория располагалась в арендованном доме, в деревне Плотава. При обыске полицейские изъяли оттуда четыре контейнера с порошком весом около десяти килограммов, а также более 300 тар с жидкостями и стеклянные колбы.

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Позже проведенная экспертиза показала, что более четырех килограммов порошка в одном из контейнеров содержит в составе мефедрон.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне, 17 мая, в Костромской области был задержан наркокурьер, перевозивший транзитом почти килограмм «синтетики».