Борисов сообщил, что боевой лазерный комплекс «Пересвет» серийно поставляется в ВС РФ

Фото: Минобороны РФ

Боевой лазерный комплекс «Пересвет» серийно поставляют российской армии. Об этом в среду, 18 мая, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

По его словам, эта техника может ослепить все спутниковые разведывательные системы врага на орбитах до 1,5 тысячи километров и обезвредить их с помощью лазерного излучения.

Вице-премьер уточнил, что в течение ближайших десяти лет ВС РФ получат новые современные образцы техники: лазерные и электромагнитные, передает РИА Новости.

Борисов также сообщил, что комплексы противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны С-500 начали поступать в Вооруженные силы Российской Федерации.

18 мая стало известно, что Вооруженные силы РФ применили на Украине взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Использование этих боевых машин в спецоперации позволит окончательно сформировать тактику их применения и определить место в бронетанковых группах.

Константин Сивков, доктор военных наук, военный эксперт, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, в чем опасность гиперзвукового оружия и в чем преимущество отечественных ракет.