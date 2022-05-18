Работодатель задолжал сотруднице более 500 тысяч рублей

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Тверская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению сотрудницы одной из столичных фирм о нарушениях трудового законодательства. Об этом в среду, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

После вмешательства Тверской межрайонной прокуратуры перед работницей организации погашена задолженность по заработной плате на сумму более 500 тыс. рублей.

По ее словам, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что руководитель организации не выплатил работнице заработную плату более чем за два месяца. Тем самым он нарушил требования Трудового кодекса РФ и условия трудового договора. Общая сумма задолженности превысила 400 тысяч рублей.

Кроме того, в день увольнения с женщиной не был произведен окончательный расчет, и она обратилась в надзорное ведомство.

По результатам прокурорской проверки в отношении гендиректора возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

После вмешательства органов женщине выплатили необходимую сумму, а также компенсацию за ее задержку заработной платы в размере более 100 тысяч рублей.

Нефедова пояснила, что согласно статье 136 Трудового кодекса РФ («Порядок, место и сроки выплаты заработной платы» — прим. «ВМ»), заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца.

Конкретная дата выплаты устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Накануне, 17 мая, сообщалось о том, что столичные власти выплатят сотрудникам бывшего завода «Рено Россия» долги по зарплате.