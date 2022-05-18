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Кислица зацвела в парках Москвы

Георгий Соланович
Город
Кислица зацвела в парках Москвы
Фото: Pixabay

В парках Москвы зацвела кислица, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы в среду, 18 мая.

— Специалисты Мосприроды заметили это явление в природно-историческом парке «Измайлово». Кислица — это многолетнее низкорослое растение из семейства кисличных. Еще одно название этого растения — заячья капуста, — говорится в сообщении.

В департаменте также призвали горожан бережно относиться к природе и не срывать растения в парках столицы, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что краснокнижные чибисы вернулись на природные территории Москвы. Они были обнаружены на природных территориях комплексного заказника «Зеленоградский» и в природно-историческом парке «Битцевский лес».

Еще один краснокнижный пернатый был замечен в заказнике «Лианозовский» и Битцевском леcу. Им оказался ястреб-перепелятник. Птица занесена в Красную книгу Москвы. Ястреб охотится из засады. Птица парит в воздухе, высматривая добычу. Сделав круг, она маскируется в листве деревьев.

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