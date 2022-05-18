Песков заявил, что сдача боевиков с «Азовстали» не является «эвакуацией»

Фото: Администрация Президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сдача в плен украинских военных, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, означает, что они сложили оружие перед российскими военными. Об этом он заявил в среду, 18 мая.

По словам официального представителя Кремля, иных трактовок данного процесса быть не может.

— Те военные, которые укрывались на территории «Азовстали», складывают оружие и сдаются, — заявил Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что оценки президента Украины Владимира Зеленского о сдаче в плен украинских военных с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе являются пропагандой и враньем.

Накануне в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что за последнее время с комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли 256 боевиков, которые сдались в плен российским солдатам. Об этом стало известно во вторник, 17 мая. Уточняется, что 51 пленный из общего количества сдавшихся украинских солдат ранен.