Москва высылает 27 сотрудников испанских дипломатических миссий

Фото: Pixabay

Россия приняла решение выслать 27 испанских дипломатов из Москвы в качестве ответной меры. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В этот же день стало известно, что российская сторона в качестве ответной меры высылает 24 итальянских дипломатов из страны. Кроме того, Россия в ответ на высылку 41 сотрудника российских дипломатических учреждений из Франции вышлет 34 французских дипломата.

2 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Италия в первых рядах инициирует введение антироссийских санкций, что удивляет Москву. Он добавил, что к настоящему моменту Россия уже привыкла к тому, что «Италия может быть такой».

Дипломатические отношения Российской Федерации начали портиться со многими странами после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.