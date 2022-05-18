Синоптик рассказал, какая погода будет в Подмосковье в ближайшие дни

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Во второй половине мая будет меньше дождей, чем в первой половине месяца. Но при этом температура все равно не достигнет средних климатических значений, характерных для этого времени года. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что на 19 мая сохраняется вероятность осадков, скорее всего будут кратковременные дожди. В выходные ожидается солнечная погода, небольшое потепление. К воскресенью столбики термометров поднимутся до отметки в 15-17 градусов. Тем не менее ночные температуры будут низкими: от плюс трех до плюс пяти градусов, передает «Радио 1».

На следующей неделе воздух может прогреться до отметки в 19 градусов.

Ранее метеоролог Людмила Коряшкина рассказала, когда в Подмосковье можно будет открыть купальный сезон. По ее словам, купаться можно будет, когда водоемы прогреются до 18-20 градусов. Раньше середины июня этого не случится, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как рассказал Роман Вильфанд, теплая погода с температурой воздуха около 20 градусов придет в столицу в середине третьей декады мая. По словам синоптика, постепенное потепление начнется в субботу.