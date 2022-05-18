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Россияне придумают почтовую марку на тему экологии

Ирина Игнатенко
Общество
Россияне придумают почтовую марку на тему экологии
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российский экологический оператор (РЭО) и акционерное общество «Марка» запустили открытый конкурс «Экология» на создание эскизов почтовой марки и изображения для почтового конверта на экологическую тематику.

— Конкурс направлен на популяризацию экологической модели поведения, раздельного сбора отходов, на продвижение осознанного потребления. Напомню, что к 2030 году мы должны научиться сортировать все твердые коммунальные отходы (ТКО), а объемы захоронения на полигонах снизить до 50 процентов, — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Победители конкурса получат денежное вознаграждение, а по их эскизам будет изготовлен тираж почтовых марок и почтовых конвертов. Стать участниками конкурса могут как профессиональные художники, так и любители, дизайнеры, а также студенты старше 18 лет. Проект можно сделать самостоятельно или в составе творческой группы.

Работы на конкурс можно присылать до 5 июля, но не более двух от одного автора. Итоги конкурса подведут осенью 2022 года, передает «360».

Уроки «Экология начинается с тебя», приуроченные ко Дню экологического просвещения, прошли в школах по всей стране с 5 по 25 апреля. Организатором занятий стал Российский экологический оператор (РЭО).

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