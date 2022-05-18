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Мишустин: Максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке будет увеличен

Лейла Алиева
Экономика
Мишустин: Максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке будет увеличен
Фото: Пресс-служба Госдумы

Максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке будет увеличен до 30 и 15 миллионов рублей. Об этом в среду, 18 мая, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

По его словам, для столичных регионов максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке будет увеличен до 30 миллионов рублей, для других субъектов — до 15 миллионов, передает ТАСС.

16 мая в пресс-службе Департамента средств массовой коммуникации и рекламы города Москвы рассказали об изменениях в программах «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека». Так, по программе «Льготная ипотека» увеличена максимальная сумма кредита. В Москве и Санкт-Петербурге она составит 12 миллионов рублей, а в остальных субъектах — до 6 миллионов.

Кроме того вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин сообщил о снижении цен недвижимость в Подмосковье. Так, стоимость жилья снижается в Мытищах, Красногорске и Одинцове.

Ипотека Кредиты Михаил Мишустин
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