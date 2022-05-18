Депутат МГД Гусева: Доступ к дешевым займам даст начинающему бизнесу новые возможности для развития

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Программа кредитования для начинающих предпринимателей Москвы со ставкой ноль процентов на первый год даст новые возможности для развития своего дела. Об этом рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева в среду, 18 мая.

— Одним из важных факторов в период турбулентности на финансовых рынках является стабильный доступ к дешевым заемным средствам. Это одно из обязательных условий развития предпринимательской инициативы. Совместно с банковскими структурами запущены различные продукты, которые позволяют удешевить займы, — сказала парламентарий.

По словам Гусевой, стартовавшая в столице бизнес-ипотека помогает предпринимателям выкупить помещение. Также в городе активно развивается система грантов.

Однако получить такой кредит смогут предприятия, зарегистрированные в Москве в качестве налогоплательщика не больше года назад. Такое ограничение было введено, так как первый год для бизнеса, подчеркивает депутат, самый тяжелый.

Размер займа по новой программе составляет до пяти миллионов рублей, а срок заимствования — три года. Кроме того, в течение первого года будет действовать нулевая ставка. После года она увеличится в соответствии с условиями конкретного банка, передает агентство городских новостей «Москва».

13 мая столичных предпринимателей приглаcили на презентацию акселерационных программ для развития бизнеса. Мероприятие начнется 18 мая на площадке «Старт Хаб».

Перед бизнесменами выступят организаторы акселераторов и расскажут им об акселерационной поддержке экспортно ориентированных деятелей, раскроют содержание модулей программ, их влияние на развитие бизнеса и многое другое.