Кузнецов презентовал рекомендации МКА для объектов образования и инженерной инфраструктуры

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москомархитектура разработала рекомендации для объектов инженерной инфраструктуры и образования, включая принципы организации территории. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в среду, 18 мая.

— Речь не только о конкретных архитектурных приемах, но и о выборе материалов, цветовой палитры, форматов освещения и так далее. В каждом разделе даны подробное описание и иллюстрации, — сказал специалист.

По словам Кузнецова, в разработке документов участвовали Институт Генплана Москвы, ГлавАПУ, Buromoscow, ТПО «Резерв», а также Blank Architects. Так, на презентации рассказали, что для придания индивидуальности и эмоциональной выразительности фасадам школьных и дошкольных зданий применяются различные пластические и композиционные приемы, основанные на канонических методах композиции в архитектуре и дизайне.

Отмечается, что территория при школьном здании должна иметь яркий и запоминающий образ. Тогда у детей будет создаваться позитивный настрой, который мотивирует их к общению со сверстниками, занятиям спортом, а также даст детям мощный стимул к учебе и саморазвитию.

До этого сообщалось, что жилой комплекс с необычной отделкой построят близ ВДНХ. Издалека балконы пяти 21-этажных зданий будут напоминать чешую дракона. Здания будут связаны между собой блоком общественного назначения, где разместятся помещения торговли, питания и офисы.