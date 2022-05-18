Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кузнецов презентовал рекомендации МКА для объектов образования и инженерной инфраструктуры

Евгений Белоусов
Город
Кузнецов презентовал рекомендации МКА для объектов образования и инженерной инфраструктуры
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москомархитектура разработала рекомендации для объектов инженерной инфраструктуры и образования, включая принципы организации территории. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в среду, 18 мая.

— Речь не только о конкретных архитектурных приемах, но и о выборе материалов, цветовой палитры, форматов освещения и так далее. В каждом разделе даны подробное описание и иллюстрации, — сказал специалист.

По словам Кузнецова, в разработке документов участвовали Институт Генплана Москвы, ГлавАПУ, Buromoscow, ТПО «Резерв», а также Blank Architects. Так, на презентации рассказали, что для придания индивидуальности и эмоциональной выразительности фасадам школьных и дошкольных зданий применяются различные пластические и композиционные приемы, основанные на канонических методах композиции в архитектуре и дизайне.

Отмечается, что территория при школьном здании должна иметь яркий и запоминающий образ. Тогда у детей будет создаваться позитивный настрой, который мотивирует их к общению со сверстниками, занятиям спортом, а также даст детям мощный стимул к учебе и саморазвитию.

До этого сообщалось, что жилой комплекс с необычной отделкой построят близ ВДНХ. Издалека балконы пяти 21-этажных зданий будут напоминать чешую дракона. Здания будут связаны между собой блоком общественного назначения, где разместятся помещения торговли, питания и офисы.

Москва Сергей Кузнецов Архитектура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте