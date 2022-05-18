Welt: Кулеба вышел из себя во время встречи с министром обороны Германии

Фото: flickr/statephotos

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вышел из себя во время разговора о поставках вооружений с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт. Об этом в среду, 18 мая, сообщила газета Die Welt.

Глава украинского МИД попросил Германию как можно скорее поставить Украине недостающие боеприпасы или признать, что тема снята с повестки. Как отмечает издание, разговор оказался непростым, и Кулеба вышел из себя.

Немецкие власти около трех недель назад пообещали Киеву поставить зенитные установки «Гепард», однако процесс так и не сдвинулся мертвой точки, передает РИА Новости.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Москва вынуждает Берлин заниматься поставками оружия Киеву. Он отметил, что Германия не перестанет помогать Украине.

По словам Шольца, помимо укрепления армии ФРГ, власти страны сделали возможным, чтобы Украина могла закупать продукцию военной промышленности в Германии — противотанковое оружие, средства ПВО, амуниции. Он добавил, что страна руководствовалась принципом поставлять то оружие, которое может быть быстро и эффективно применено украинскими военными.