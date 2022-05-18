Захарова: Россия закроет корпункт канадского телеканала CBC

Фото: МИД РФ

Россия закроет корпункт канадского телеканала CBC в Москве и аннулирует визы журналистов издания. Об этом в среду, 18 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— В этой связи принято решение о введении ответных мер в связи с действиями Канады, а именно — закрытие московского корпункта канадской государственной телерадиовещательной корпорации CBC, включая аннулирование аккредитаций и российских виз ее журналистов, — сказала дипломат.

При этом она добавила, что страны Запада неоднократно занимались введением ограничительных мер, которые шли наперекор принципам свободы слова и препятствовали нормальной работе российских СМИ. По ее словам, подобные действия не могли остаться без ответа, сообщает РИА Новости.

Кроме того, представитель МИД заявила, что российская сторона не оставит без внимания и ответа хамские или незаконные шаги западных стран. Напомним, что западные государства в последние месяцы ввели несколько антироссийских пакетов санкций на фоне ситуации Украины.

8 мая власти США объявили о введении санкций в отношении Первого канала, «России 1» и НТВ. Так, санкции затронут поставки осветительного, серверного оборудования и программного обеспечения.