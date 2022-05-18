Поезд «Синергия-2» обследовал за год более шести тысяч километров путей в метро Москвы

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Диагностический поезд «Синергия-2» обследовал за этот год уже более шести тысяч километров путей — это расстояние от Москвы до Читы. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Этот комплекс — самый современный в Мосметро. Он не только диагностирует пути, габариты, рельсы, но и контролирует состояние облицовки и температуру электрооборудования в тоннеле, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что все обнаруженные диагностическим поездом неполадки и отклонения обрабатываются сразу в онлайн-режиме. После этого они передаются в службы метрополитена для незамедлительного решения проблем, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

30 апреля столичный дептранс рассказал горожанам, что происходит в метро Москвы по ночам. Так, когда двери подземки закрыты, работа продолжает кипеть вовсю. Например, сотрудники метрополитена проверяют состояние путей, а за ночь один обходчик обследует около трех километров пути.