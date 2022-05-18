Борисов сообщил о применении Россией лазерного оружия на Украине

Фото: Минобороны РФ

Российские военные применяют на Украине боевые лазерные комплексы нового поколения. Об этом в среду, 18 мая, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

— Да, первые образцы уже используются, — отметил Борисов, отвечая на вопрос журналистов о применении оружия в ходе специальной военной операции.

По его словам, лазерный комплекс назвали «Задира». Новое оружие способно уничтожать беспилотники за пять секунд на расстоянии пяти километров, отметил Борисов в эфире Первого канала.

До этого стало известно, что боевой лазерный комплекс «Пересвет» серийно поставляют российской армии. Отмечается, что оружие может ослепить все спутниковые разведывательные системы врага на орбитах до 1,5 тысячи километров и обезвредить их с помощью лазерного излучения.

Кроме того, в вооруженные силы Российской Федерации стали поступать комплексы противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны С-500.

18 мая стало известно, что вооруженные силы РФ применили на Украине взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Использование этих боевых машин в спецоперации позволит окончательно сформировать тактику их применения и определить место в бронетанковых группах.