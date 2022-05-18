Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Борисов сообщил о применении Россией лазерного оружия на Украине

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Борисов сообщил о применении Россией лазерного оружия на Украине
Фото: Минобороны РФ

Российские военные применяют на Украине боевые лазерные комплексы нового поколения. Об этом в среду, 18 мая, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

— Да, первые образцы уже используются, — отметил Борисов, отвечая на вопрос журналистов о применении оружия в ходе специальной военной операции.

По его словам, лазерный комплекс назвали «Задира». Новое оружие способно уничтожать беспилотники за пять секунд на расстоянии пяти километров, отметил Борисов в эфире Первого канала.

До этого стало известно, что боевой лазерный комплекс «Пересвет» серийно поставляют российской армии. Отмечается, что оружие может ослепить все спутниковые разведывательные системы врага на орбитах до 1,5 тысячи километров и обезвредить их с помощью лазерного излучения.

Кроме того, в вооруженные силы Российской Федерации стали поступать комплексы противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны С-500.

18 мая стало известно, что вооруженные силы РФ применили на Украине взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Использование этих боевых машин в спецоперации позволит окончательно сформировать тактику их применения и определить место в бронетанковых группах.

Украина Оружие Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте