Хуснуллин заявил о готовности поставлять Украине электроэнергию с Запорожской АЭС

Фото: Пресс-служба Совфеда

Запорожская атомная электростанция (АЭС) может наладить поставки электроэнергии на Украину, если та готова принимать и оплачивать ее. Об этом в среду, 18 мая, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Атомная станция будет работать, все рабочие места сохранены. У нас большой опыт работы с атомными станциями. Если Украина будет готова принимать и будет оплачивать, значит, станция будет работать для них. Не будет принимать — будет работать на Россию, — сказал представитель правительства.

По словам вице-премьера, атомная электроэнергия является одной из самых дешевых, что обуславливает ее конкурентоспособность, передает ТАСС.

До этого Хуснуллин заявил, что Россия займется восстановлением всех освобожденных территорий Украины. По его словам, решения уже приняты, а объем необходимых средств оценивается в настоящее время.

Кроме того, на освобожденных территориях Украины планируется ввести максимальный оборот рубля и постепенно заменить гривну, подчеркнул вице-премьер. Хуснуллин добавил, что жители Запорожской области получат пенсии и зарплаты в рублях уже в этом месяце.