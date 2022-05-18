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Полицейские нашли около 90 граммов марихуаны у мужчины в Москве

Евгений Белоусов
Происшествия
Полицейские нашли около 90 граммов марихуаны у мужчины в Москве
Фото: МВД
Россия, Москва, Наро-Фоминская улица Карта всех событий

Полицейские изъяли около 90 граммов марихуаны у 46-летнего мужчины, задержанного в столичном районе Солнцево. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что задержанный подозревался в незаконной продаже наркотиков в интернете. При задержании у него была обнаружена стеклянная банка с четырьмя свертками и марихуаной внутри массой более десяти граммов.

Кроме того, при обыске на квартире задержанного полицейские нашли электронные весы и еще один сверток с наркотиком весом 80 граммов. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу, передает агентство городских новостей «Москва».

17 мая в Костромской области был задержан наркокурьер, перевозивший транзитом почти килограмм «синтетики». К правоохранителям поступила информация, что через регион транзитом поедет наркокурьер с крупной партией наркотических веществ. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники ГИБДД остановили автомобиль из Москвы, за рулем которого находился злоумышленник.

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